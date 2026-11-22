22 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Dominga López se presenta este domingo 22 de noviembre en las preliminares de Miss Universo en Puerto Rico, pero no lo hará sola porque su familia ya se encuentra en el país boricua para alentarla en esta etapa crucial de la competencia.

Antonia, hermana de nuestra reina, conversó en exclusiva antes de la transmisión oficial y señaló sentir "demasiada emoción. Creo que estamos en éxtasis de emoción y no damos más. Puerto Rico es un lugar maravilloso, compartiendo con la gente que quiere la Domi, nos vienen a saludar. Estamos con 9 mujeres de nuestra familia, en verdad, esto ha sido un sueño".

Por su parte, Evelyn, madre de Dominga, no pudo más de felicidad con la performance que ha tenido nuestra reina durante estos días de concentración.

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"Yo orgullosa de mi gorda, lo ha hecho increíble. Maravilloso que hayan venido toda mi familia a verla. Tengo 9 mujeres que son primas, sobrinas, amigas; de verdad, un sueño. Ayer estuve cumpleaños, el mejor regalo de la vida (fue) haber visto a mi Domi con la Gaviota de Viña".

Catalina, prima de la chilena estuvo El orgullo no me cabe en el cuerpo, y creo que también es muy importante agradecer a Puerto Rico por cómo nos han recibido. (...) La experiencia es maravillosa, y estamos todos nosotros y Chile con la Domi en el corazón. Vamos con todo".

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