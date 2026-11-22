22 nov. 2026 - 23:36 hrs.

Solo quedan dos días de competencia en Miss Universo, ya que el próximo martes 24 de noviembre se decidirá a la ganadora del certamen y todo Chile tiene la esperanza de que sea Dominga López.

En un contacto en directo con Puerto Rico, el missólogo Leo Baeza se refirió a las próximas actividades que se vienen para las candidatas este lunes y martes.

"Se vive una fiesta. Lo que queda para el martes básicamente es apoyar, apoyar, apoyar. Mañana las chicas tienen un tienen ensayos durante el día. De igual modo se levantan súper temprano y en la noche tenemos una actividad con todo lo que es prensa".

Mega

"No sé si vamos a estar con las candidatas, pero tenemos una actividad para prensa y creadores de contenido que se va a dar mañana en el viejo San Juan, así que espero disfrutar", declaró al react oficial en Mega.

Baeza hizo una recomendación al público para seguir apoyando a Dominga López a través de redes sociales porque las interacciones son consideradas por el concurso.

"Hasta el martes solo queda la actitud, las ganas, el poder y seguir potenciando a Dominga en las redes sociales para que lleguemos con la barra más fuerte que nunca".

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