22 nov. 2026 - 23:25 hrs.

Dominga López está teniendo un desempeño que ilusiona a los chilenos con conseguir la segunda corona de Miss Universo para nuestro país.

La noche de este domingo 22 de noviembre se llevaron a cabo las preliminares del certamen con sede en Puerto Rico, en los que la representante chilena desfiló con traje de baño y traje de noche, ambos en un impactante color azul.

Los extractos de su participación en el desfile en traje de baño por las redes sociales de Mega, canal oficial del certamen para nuestro país, tiene más de 16 mil "me gusta" y cientos de comentarios, entre ellos, el de la Miss Chile 2025 y top 12 a nivel mundial, Inna Moll.

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La predecesora de Dominga López señaló de la caminata "coqueta, elegante y distinguida", junto con varios emojis de reina coronada.

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