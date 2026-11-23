23 nov. 2026 - 11:15 hrs.

Este martes, Dominga López subirá con la esperanza y entusiasmo de todo un país al escenario del Miss Universo 2026, y es que la reina de belleza está recibiendo un apoyo enorme por parte de los chilenos y chilenas.

Precisamente, este domingo fue la jornada preliminar del Miss Universo, donde las participantes se lucieron con el traje de noche y bikini, siendo Dominga una de las más destacadas de la noche.

Por lo mismo, la reina de belleza nacional subió un post con un nuevo look y agradeciendo lo que había sido la fase preliminar del certamen internacional.

Dominga López comparte nuevo look

"Penúltimo día de @missuniverse", dijo en un comienzo, dejando esto como una especie de subtítulo, y agregó que "anoche fue un sueño. Gracias por todo su cariño".

Enseguida, Dominga prometió que "¡Mañana vamos con todo por esa corona! Hoy tenemos nuestro último día de ensayos. No puedo creer que esto ya casi termina".

Por otra parte, el look seleccionado para el penúltimo día de Miss Universo tiene un encaje blanco con transparencias sutiles que aporta elegancia a todo el outfit. En esa línea, Dominga sumó un corte entallado al cuerpo de manga larga y cuello alto, dando fluidez a todo el diseño.

Asimismo, incorporó una falda al estilo drapeado en la cadera con tono blanco o marfil satinado que entrega una caída muy fluida.

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