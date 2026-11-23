23 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Este martes 24 de noviembre, Mega 2 transmitirá la gran final de Miss Universo 2026, a partir de las 21:30 horas, en una emisión especial que permitirá acompañar y apoyar a la representante chilena, Dominga López.

La transmisión contará con interpretación en lengua de señas, gracias a una colaboración con el Instituto de la Sordera, con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar y ser parte de este importante evento.

Además, quienes quieran apoyar a Dominga pueden hacerlo a través de la aplicación MU Fan o directamente en la página web oficial de Miss Universo. Para votar, deben ingresar a la sección “Vote”, buscar Chile, seleccionar a Dominga López y enviar su preferencia.

Cabe destacar que cada persona cuenta con una votación gratuita disponible para participar y apoyar a la candidata chilena en esta instancia del certamen.

La invitación es a conectarse este martes desde las 21:30 horas por Mega 2 y vivir juntos la gran final de Miss Universo 2026, apoyando a Dominga López y disfrutando de una transmisión inclusiva para todos.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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