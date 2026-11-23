23 nov. 2026 - 13:40 hrs.

En varias oportunidades, Ignacia Michelson ha comentado acerca de su constante lucha con un Trastorno de Conducta Alimentaria (TAC) que afecta su peso, así como las críticas que recibe en redes sociales por su figura.

Luego de publicar un video en el que lucía un ceñido outfit negro, la Miss Grand Chile 2026 nuevamente salió a defenderse de las opiniones ajenas sobre su físico.

Reacción de Ignacia Michelson a críticas

En una de sus historias de Instagram, Michelson publicó un extracto del mencionado video, con un contundente llamado de atención.

"¿Qué onda la gente opinando de mi cuerpo? ¡Imagínate siempre contar que sufro de T.A. y la gente mala, porque es maldad, empiece a comentar!", escribió sobre la imagen.

Instagranm @lamichelson11

Seguidamente, la DJ empatizó con quienes son más vulnerables ante este tipo de mensajes negativos. "Imagino a personas que sí les afectan los comentarios, el mal que pueden causar", finalizó.

La influencer bloqueó los comentarios de la publicación donde se la veía bailar, vestida con un look urbano con amplias aberturas en las caderas, muslos y brazos.

"No sé si estoy construyendo la empresa de mis sueños o financiado la crisis existencial más cara de mi vida", escribió en el post.

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