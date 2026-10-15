"Confiada, ambiciosa y auténtica": Ignacia Michelson suma un nuevo certamen tras su éxito en el Miss Grand

15 oct. 2026 - 15:00 hrs.

La era de reina de belleza de Ignacia Michelson no llegó a su fin este mes de octubre con su participación en el Miss Grand International en Tailandia, donde ocupó el puesto número 13.

La influencer avanzó al cuadro de las 25 finalistas del certamen, algo que ninguna chilena había logrado en siete años. Esta experiencia le sirvió para dar el salto hacia un nuevo reto: el MGI All Star 2026.

Ignacia Michelson candidata al MGI All Star 2026

Nacha Michelson inició su camino en los concursos de belleza el pasado mes de febrero cuando se postuló al Miss Universo Santiago. Aunque obtuvo el cetro que la llevó a participar en la edición nacional de la franquicia el 3 de agosto, no alcanzó a clasificar entre las 20 finalistas.

Sin embargo, a finales de ese mismo mes se coronó Miss Grand Chile y solo unas semanas después se lució en Tailandia, donde incluso sacó ovaciones al desfilar en la pasarela.

Instagram @lamichelson11

Ahora la DJ anunció que su nueva meta es el MGI All Star, un evento organizado por el Miss Grand International en el que participan mujeres experimentadas en este tipo de certámenes.

Esta será la segunda edición de la competencia cuya gala final está pautada para el 12 de diciembre de 2026 en una locación todavía no determinada.

"Ignacia Michelson ha construido su viaje al convertir los desafíos en fuerza y la visibilidad en propósito", se lee en un póster oficial publicado por la organización.

"Apasionada por el crecimiento personal, la comunicación y el bienestar animal, cree en la creación de oportunidades para inspirar a otros. Ahora, como Miss Grand Chile 2026, se une a MGI All Stars con la visión de representar a la mujer moderna, confiada, ambiciosa, auténtica y compasiva", dice el cartel.

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