Como "una actriz de Hollywood": Dominga López se luce con una elegante capa roja

11 oct. 2026 - 21:00 hrs.

Con una visita al Palacio de Santa Catalina y La Fortaleza, Dominga López concluyó junto a otras aspirantes al Miss Universo el tour cultural y turístico por Puerto Rico, país que será sede de este certamen de belleza en noviembre.

En este recorrido, la representante nacional acaparó todas las miradas al lucir un llamativo y fresco atuendo carmesí que elevó con ayuda de una sofisticada capa.

Outfit de capa roja de Dominga López

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Dominga López lució un conjunto rojo, integrado por un top y un amplio pantalón de corte fluido, confeccionado por Xaviera Leiva.

Instagram @domin6a

Sin embargo, este atuendo alcanzó un nivel superior de elegancia gracias a la capa de cuello alto roja que usó, un diseño del venezolano Lennín Villarroel. La propuesta la complementó con sandalias de plataforma en tono nude y un delicado tocado de flor tropical blanca sobre su cabello.

Fascinados por su impecable estilo, sus fans le dejaron cientos de elogios, como: "Parece una actriz de Hollywood en la red carpet", "Ese outfit y maquillaje, todo que ver", "El rojo es tu color, te ves espectacular", entre otros.

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