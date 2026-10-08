"Perdí todo": Dominga López explica por qué tuvo que abrir una nueva cuenta en TikTok

08 oct. 2026 - 15:30 hrs.

Dominga López está disfrutando al máximo su experiencia en Puerto Rico, a donde llegó esta semana para representar a Chile en el Miss Universo 2026.

Sin embargo, en medio de sus actividades en las primeras instancias del concurso de belleza la candidata nacional sufrió un revés en sus redes sociales.

La nueva cuenta TikTok de Dominga López

"Vengo llegando de un día maravilloso. Anduve turisteando, lo pasé increíble y me encuentro con que TikTok me bloqueó mi cuenta", dijo la Miss Universo Chile al inicio de la grabación.

"No sé por qué, nunca infringí ninguna norma, pero efectivamente mi cuenta ya no está, no existe", comentó.

Instagram @domin6a

La periodista explicó que intentó apelar ante la plataforma, pero su solicitud fue rechazada. "Así que me hice una cuentita nueva, les voy a dejar aquí el usuario para que la vayan a apoyar, por favor", agregó.

"Estamos en un momento tan importante de lo que es el certamen y teníamos, éramos casi 80 mil en TikTok y perdí todo", dijo en sus historias de Instagram.

"Así que si podemos ir a apoyar para allá, voy a seguir subiendo cositas a pesar de todo. Así que eso. Una lata, la verdad. Pero bueno, cosas que pasan", lamentó.

"Pero yo sé que vamos a ir a recuperar todos esos seguidores nuevamente. Así que eso. Esta es la nueva cuenta y los veo allá", finalizó con tono optimista.



Y en efecto, en solo unas pocas horas el perfil @domingalopezb sumó más de 17 mil seguidores, a pesar de solo tener un video. En esta primera publicación se ve a la reina de belleza probar con mucho gusto comida puertorriqueña.

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