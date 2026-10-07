Dominga López inicia su aventura del Miss Universo en Puerto Rico: "Me tocó con la anfitriona maravillosa"

07 oct. 2026 - 15:15 hrs.

El próximo 24 de noviembre de 2026 se celebrará la edición 75 del Miss Universo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, país al que Dominga López llegó para representar a Chile.

Luego de una escala en Panamá la reina de belleza nacional arribó a la isla caribeña, donde manifestó su entusiasmo por las experincias que allí vivirá.

Dominga López en Puerto Rico para el Miss Universo

Dominga López compartió algunas historias de Instagram desde el hotel en el que se hospeda. Su compañera de habitación es la candidata puertorriqueña, Jennifer Barreto. "Me tocó con la anfitriona maravillosa", dijo.

Esta mañana dio los buenos días tomado un café, ataviada con un vestido blanco y negro de estampado de cebra, la banda que la identifica como la representante nacional y una gran sonrisa.

Instagram @domn6a

"¡Primer día en Puerto Rico! Mañana conoceré lugares icónicos de este maravilloso país. Qué emoción estar aquí, gracias a todos quienes nos vinieron a recibir por su cariño y calidez", escribió la Miss Universo Chile 2026 en un post publicado la noche del martes.

En las imágenes luce un enterito brillante en color marfil con escote cruzado en V, hombreras marcadas, aberturas en la cintura y pantalón ceñido en los muslos, con botas acampanadas.

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