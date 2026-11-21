21 nov. 2026 - 15:00 hrs.

La periodista Scarleth Cárdenas reveló que fue diagnosticada con un agresivo cáncer de mamas, el cual avanza con mucha rapidez.

Así lo expuso este viernes a través de redes sociales, donde entregó detalles del proceso que ha enfrentado tras recibir el diagnóstico hace un mes en Punta Arenas.

"En mayo fui operada de un tumor borderline en el ovario izquierdo, y en junio cumplí con todos los exámenes de rutina, todo estaba bien. Sin embargo, en octubre comencé a sentir fuertes dolores", señaló la comunicadora.





Cárdenas detalló que el tumor mamario tiene 8 centímetros y uno de los principales riesgos es una eventual metástasis.

"Todo comenzó con un bultito y, en cuestión de días, ya era muy grande. Ha sido tremendamente agresivo y muy doloroso", señaló en diálogo con LUN.

Asimismo, contó que le sorprendió todo esto porque siempre fue muy preocupada por su salud. "Más sana no puedo ser. Qué loca es la vida", agregó.

Pese al diagnóstico, dijo sentirse en buenas manos y que muy pronto iniciará quimioterapia. "Voy a partir cortando mi pelito y voy a dar todo, pero todo de mi parte", señaló Cárdenas.

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