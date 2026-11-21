21 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Valentina Roth y su esposo Miguel de la Fuente esperan con amor y entusiasmo la llegada de Cristóbal, su tercer hijo y futuro hermano menor de las pequeñas Antonia y Martina.

La bailarina está a solo dos semanas de dar a luz; sin embargo, tal parece que pone en duda que alcance a llegar a la fecha que programó. Y es que en estos últimos días su guatita está creciendo aceleradamente, tal y como lo comentó a sus seguidores.

El crecimiento de la panza de Valentina Roth

Vale Roth publicó un par de postales en sus historias de Instagram para evidenciar cómo ha aumentado el tamaño de su panza.

En una primera imagen posó de perfil dentro de un ascensor, vestida con un cómodo conjunto rosa pálido, estilo pijama.

Instagram @valeroth28

Más tarde compartió una fotografía suya frente a un espejo con el mismo atuendo y también de lado, pero esta vez levantó el top para dejar su vientre al descubierto.

"¿Aguanta hasta el 1 de diciembre? ¿Qué creen?", preguntó en una encuesta que dejó para sus fans encima de la imagen.

Instagram @valeroth28

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