Esto toma Valentina Roth para "limpiar su cuerpo" desde el interior: Es parte de su rutina matutina

01 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Con 32 semanas de embarazo, Valentina Roth continúa cuidando con empeño su salud y la de Cristóbal, el tercer bebé que tendrá junto a su esposo, Miguel de la Fuente.

Esto lo hace no solo con la ayuda de chequeos médicos, sino también con el consumo de productos naturales, como reveló a través de sus historias de Instagram.

Así limpia Vale Roth su cuerpo

El registro de Vale Roth inició a las 05:40 de la mañana, cuando decidió tomarse un shotcito de jengibre, espinaca, manzana, pepino, apio y espirulina. "Todas esas colaciones son el almuerzo y desayuno del señorito (su bebé en el vientre) que está despierto", agregó.

Instagram: @valeroth28

Sin embargo, antes de eso, la modelo se toma una tapita de vinagre de manzana "para limpiar el cuerpo" desde el interior. En el video se aprecia cómo bebió este líquido puro, sin diluir en agua.

De esta manera sencilla, Vale Roth inicia su día con energía y mantiene su salud física con ingredientes naturales.

Todo sobre Valentina Roth