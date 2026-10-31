Gala Caldirola impacta con su elasticidad en su segunda clase de Pilates Reformer: "Como si fuera una experta"

31 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este mes, Gala Caldirola empezó a practicar Pilates Reformer, una versión más compleja de esta famosa disciplina, que se debe ejecutar con aparatos especiales.

La influencer dijo que los entrenamientos pueden ser demoledores, aunque al mismo tiempo son relajantes "como una meditación".

De regreso al gimnasio, la modelo española sorprendió a sus seguidores por su destreza para realizar complicados movimientos.

La habilidad de Gala Caldirola en Pilates Reformer

Gala compartió en Instagram un video de sus prácticas en el estudio de pilates al que asiste. Al inicio de la secuencia se la ve suspendida en el aire en posición horizontal y luego arquear su espalda, sujetándose solamente con sus manos en los travesaños superiores del aparato.

Instagram: @galadrielcaldirola

También realizó con destreza ejercicios con correas, entre ellos elevaciones de piernas, torso y caderas, bajo la guía de su instructora. Pero lo que asombró a sus fans es que se trataba apenas de la segunda clase de la panelista, tal y como lo escribió en su publicación.

"¡Buen control! Hermosa"; "Gala haciendo su segunda clase de pilates como si fuera una experta, ¡muy seca!"; "Me alegra verte tan empoderada y cultivando tu cuerpo con tanta energía"; "Tienes buena elasticidad"; "¡Espectacular!", fueron algunos de sus mensajes.

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