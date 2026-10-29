El especial atuendo de Gala Caldirola en evento benéfico: "¿Quién dijo que no me vestiría de novia este año?"

29 oct. 2026 - 15:30 hrs.

El pasado mes de agosto Luis Jiménez le propuso matrimonio a Gala Caldirola, quien poco después se mudó con él a Catar. La relación terminó unas semanas más tarde, cuando la influencer supo que el exfutbolista le fue infiel con su exesposa, Coté López.

Aunque los planes de casarse se cancelaron, solo un par de meses después la ex chica reality lució deslumbrante con un traje de novia, pero en un escenario muy distinto al de una boda.

Gala Caldirola vestida de novia

"'Cásate con la causa', un evento a beneficio de una fundación oncológica. El evento va a ser esta noche, voy a participar, así que me vine al salón para aprovechar de estar lista", dijo Gala Caldirola en un video publicado en sus historias de Instagram.

"Va a ser una pasarela muy bonita donde van a participar muchas mujeres -entre ellas yo- vestidas de novia. Porque, ¿quién dijo que no me vestiría de novia este año? Pero por una razón muy bonita", comentó sonriente.

Instagram @gaadrielcaldirola

"El vestido que voy a usar es muy especial, y ya entenderán por qué", agregó. Más tarde, la panelista publicó varios registros de su desfile en el show benéfico, ataviada con un diseño de encaje blanco y transparencias con aires flamencos.

El traje de escote en V, tenía aberturas en la cintura decoradas con borlas, así como mangas largas y acampanadas que terminaban en flecos.

"Este vestido tiene toda la escencia de mi personalidad porque yo lo diseñé. Es el vestido con el que me casé en Altea, una ciudad pequeñita del Mediterráneo", dijo luego en una entrevista.

"Como pueden ver, tiene un estilo muy españolado, las telas son muy de playa. Con este vestido mi padre me llevó al altar", recordó.

Vale mencionar que en 2019 Caldirola se casó en su ciudad natal con el exfutbolista Mauricio Isla, padre de su hija Luz Elif. Luego de esta ceremonia íntima, celebraron una gran boda en Chile en 2020. Poco más de un año después se separaron de manera amistosa, tras cinco años de romance.

Instagram @gaadrielcaldirola

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