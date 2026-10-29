"Encantada con el cambio": Mamá de Marcianeke comparte el antes y después de su renovación de look

29 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Hace un par de meses, Iyassna Muñoz, mamá del cantante urbano Marcianeke, sorprendió a muchos con su transformación física. Según ella misma lo declaró, ahora que tiene 45 años se siente mejor que hace dos décadas.

Sin embargo, esta semana confesó que no estaba satisfecha con su melena, por lo que decidió someterse a una renovación de look.

Antes y después de la mamá de Marcianeke

Iyassna compartió en dos videos el antes y después del procedimiento, cuyo resultado la dejó completamente feliz. "Miren cómo está este pelo y cómo va a quedar. Miren lo maltratado que está, manchado", comentó en una primera publicación.

En las imágenes se apreciaban las raíces de su cabello completamente oscuras, en contraste con unos medios y puntas decolorados y opacos.

Instagram @yyassnita

En un segundo registro, la colorista encargada del proceso aplicó una bruma protectora en el cabello de "Yassnita" para "cuidar cada detalle de la fibra capilar" mientras realizaba la técnica de balayage.

"El objetivo fue retocar la raíz buscando mantener la armonía del color, aportar luminosidad y conservar un acabado natural y sofisticado", detalló la especialista.

Como resultado, la melena de "Yassnita" lució un tono unificado y una impecable transición de color de raíces a puntas. "Lo amé. Encantada con el cambio", expresó en el post.

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