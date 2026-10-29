Con la animación de Karen Doggenweiler y JC Rodríguez: Expo Quillota se toma las pantallas de Mega

29 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Desde mañana, viernes 30, la mejor música y comedia se toman el prime de Mega por todo el fin de semana. La Expo Quillota llegará con una gran parrilla y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez en sus tres jornadas televisivas para mostrar lo mejor del festival de la ciudad de las paltas y las chirimoyas.

El viernes, el espectáculo comenzará con un clásico de la música romántica: Franco Simone. El autor de "Paisaje", "Respiro", entre muchas otras, volverá a presentarse en nuestro país en un espectáculo televisado para reconectar con el público chileno, con el que tiene una profunda conexión.

Más tarde, la comedia de Esteban Düch se apoderará del escenario del estadio Lucio Fariña Fernández con una nueva rutina tras su gran paso por el Festival de Viña del Mar.

Finalmente, la cumbia de Rodrigo Tapari cerrará la fiesta por todo lo alto. El exvocalista de Ráfaga llegará con sus hits para hacer bailar a la Quinta Región interior.

Tres jornadas llenas de música y comedia

El sábado 31 de octubre, durante la aterradora noche de Halloween, el brígido Leo Rey se presentará con su espectáculo que ha estado en boca de todos por más de un mes.

El hombre más viral de Chile en estos días será seguido por el humor de Microbio Caluga, quien llegará con lo mejor de su espectáculo que ha trabajado en conjunto con su socio, el ex Fusión Humor, Bodoque.

Para cerrar la jornada, Bayron Fire traerá sus hits y su ecléctica combinación entre música urbana y merengue bomba, que promete encender la celebración quillotana.

El domingo 1 de noviembre, la jornada televisiva comenzará con la artista revelación del año pasado y que se ha consagrado a lo largo de este 2026: Alanys Lagos y su ranchera romántica.

Más tarde será el turno de los clásicos. Melón y Melame serán acompañados por Paty Cofré para poner la cuota de humor picaresco y popular en el Lucio Fariña, y también serán quienes darán paso al número de cierre para terminar bailando con toda la energía: Los Charros de Lumaco llegarán a poner el broche de oro a la fiesta.

Para Eduardo Cabezas, productor ejecutivo de los MegaFest: "Esta es una fiesta que nos parece importantísima en el proyecto MegaFest, ya que nos permite televisar por fin un evento que tiene una tradición de más de 20 años de historia y que representa a un sector importante de la población, como es la Quinta Región interior, además de presentar a más de 330 expositores en un fin de semana que incorpora la gastronomía local, a los emprendedores y -naturalmente- a la música. Esperamos que Expo Quillota llegue a muchas partes de Chile y podamos ayudar a compartir la cultura de la zona para todo el país y el mundo. Con los MegaFest queremos mantener la presencia de Mega en regiones y seguir uniendo a los chilenos".

Expo Quillota, este fin de semana, por Mega, el canal que une a los chilenos.

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