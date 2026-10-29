La respuesta legal de Douglas ante la demanda y exigencias de Ana Sol Romero: "Niego las acusaciones"

29 oct. 2026 - 12:00 hrs.

En la demanda de divorcio que introdujo Ana Sol Romero contra Douglas Rebolledo en Estados Unidos, lo acusa de vigilarla sin su consentimiento y de negarse a proveer el dinero necesario para la mantención de sus tres hijas. Por lo anterior, exige una pensión.

El artista no ha hablado ante los medios de comunicación sobre estos puntos, pero sí lo hizo en el marco legal. Así lo afirma una nota de Las Últimas Noticias (LUN), donde se detalla la respuesta oficial del artista.

Respuesta de Douglas ante demanda de Ana Sol Romero

La demanda de Ana Sol Romero alega que su marido fue siempre el sostén económico del hogar, asegura que desde mayo no entrega los fondos suficientes para mantener a sus hijos y exige una pensión.

"El esposo cuenta con la capacidad económica para pagarla. La esposa carece de los recursos financieros para mantener el nivel de vida establecido durante el matrimonio", dice la declaración.

Según el reporte de LUN, la abogada de Douglas presentó en el proceso de divorcio un documento en nombre de su representado para desmentir los señalamientos de la periodista argentina.

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"Niego las acusaciones de rastreo indebido o vigilancia, coacción, acoso, interrupción intencional de servicios, difamación y negativa a mantener a la familia y niego el derecho a la reparación solicitada por esos motivos", dice el cantante en el escrito.

Douglas además afirmó que su exmujer "también ha obtenido ingresos provenientes de actividades comerciales durante el matrimonio", por lo que "niega la caracterización absoluta del esposo como principal fuente de ingresos".

Rebolledo igualmente declaró que ha realizado "transferencias y pagos directos para cubrir gastos del hogar" y niega "haber abandonado financieramente a su familia".

"Niego que la esposa carezca de ingresos y de capacidad para generarlos (...) asimismo niego que haya demostrado la necesidad de una pensión alimenticia o que el esposo posea la capacidad económica para pagarla", se lee en su escrito, de acuerdo a LUN.

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