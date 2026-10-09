"Una cruel mentira": Exempleada de Ana Sol Romero y Douglas pone en duda acusaciones contra el cantante

09 oct. 2026 - 16:15 hrs.

Una exempleada de Ana Sol Romero y Douglas Rebolledo compartió su versión sobre la vida familiar que hasta hace unos meses compartían el cantante chileno y la presentadora argentina.

Recordemos que en agosto se conoció que la pareja se separó tras 25 años de matrimonio y tres hijas en común, quienes se quedaron con su madre en su casa de Miami mientras el artista regresó a Chile.

Exempleada defiende a Douglas

Según La Cuarta, en la demanda de divorcio Ana Sol señaló que Douglas interrumpió algunos servicios básicos del hogar y dejó de entregar sus aportes de manutención para sus hijas. También lo acusó de instalar un gps en su auto para rastrearla.

En entrevista con el mecionado medio, Hilaria Arauz, quien cuidó durante años a las hijas de la pareja, ofreció una perspectiva distinta. "No tengo nada que decir contra él", expresó.

Instagram @douglaschile

"La señora Ana Sol siempre cuando había conflicto con don Douglas, ella le bloqueaba las tarjetas. Él no podía sacar plata ni nada, porque ella siempre ha sido la que llevaba las cuentas", aseguró.

"Lo que he escuchado, lo que ella anda diciendo, es una cruel mentira. No es por apoyar a don Douglas, pero el tiempo que yo he estado con ellos... nunca don Douglas ha sido lo que se dice", insistió.

Además, contó que la animadora dormía hasta mediodía mientras su esposo se encargaba de las niñas. "Cuando había alguna discusión, la que más gritaba ahí era la señora", apuntó.

"En los años que yo he estado con ellos... nunca lo vi en esa posición de ser celoso (...) Ella de ser celosa, es muy celosa", detalló la exasesora.

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