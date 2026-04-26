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Chocolate brunette: La coloración de Gala Caldirola en su etapa de renovación Instagram @galadrielcaldirola

Chocolate brunette: La coloración de Gala Caldirola en su etapa de renovación

  • Por Morella Rivas

Gala Caldirola está viviendo una etapa de renovación, donde dejó atrás los realities, empezó un romance con Luis Jiménez e incluso lanzó su propia colección de botas.

La influencer española se lució la noche del lanzamiento con un outfit de cuero negro sintético y con el nuevo color de cabello que eligió unos días antes del evento. 

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El nuevo color de cabello de Gala Caldirola

La exchica reality dejó atrás su melena castaña clara con matices cálidos y cobrizos para adoptar una nueva coloración. Para ello, le "entregó el control" de su cabello a su amigo y peluquero de confianza, Jean Bohus. 

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"Ahora mi tono es chocolate brunette ¡Color en tendencia!", escribió la modelo española en el post donde presentó su cambio de look. 

Instagram @galadrielcaldirola

En sus nuevas publicaciones se nota su transición a un profundo castaño mocha, más neutro y elegante, lo que da la sensación de una cabellera más voluminosa.

Instagram @galadrielcaldirola

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