Chocolate brunette: La coloración de Gala Caldirola en su etapa de renovación

26 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Gala Caldirola está viviendo una etapa de renovación, donde dejó atrás los realities, empezó un romance con Luis Jiménez e incluso lanzó su propia colección de botas.

La influencer española se lució la noche del lanzamiento con un outfit de cuero negro sintético y con el nuevo color de cabello que eligió unos días antes del evento.

El nuevo color de cabello de Gala Caldirola

La exchica reality dejó atrás su melena castaña clara con matices cálidos y cobrizos para adoptar una nueva coloración. Para ello, le "entregó el control" de su cabello a su amigo y peluquero de confianza, Jean Bohus.

"Ahora mi tono es chocolate brunette ¡Color en tendencia!", escribió la modelo española en el post donde presentó su cambio de look.

Instagram @galadrielcaldirola

En sus nuevas publicaciones se nota su transición a un profundo castaño mocha, más neutro y elegante, lo que da la sensación de una cabellera más voluminosa.

Instagram @galadrielcaldirola

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