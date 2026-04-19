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'No importa si es invierno o verano': El secreto detrás del bronceado perfecto de Gala Caldirola Instagram @galadrielcaldirola

"No importa si es invierno o verano": El secreto detrás del bronceado perfecto de Gala Caldirola

  • Por Roselín Acosta

Uno de los aspectos más característicos de Gala Caldirola es lo bronceada, brillante y saludable que se ve su piel en todo momento, aun sin necesidad de ir a la playa para mantener ese distinguido tono dorado. 

En una de sus historias de Instagram, la influencer compartió el secreto que la ayuda a conservar ese color uniforme en cualquier momento del año.

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El secreto del bronceado de Gala Caldirola

"Soy fan de un bronceado ideal todo el año. No importa si es invierno o verano, siempre lo consigo con el bronceado brasileño", escribió Gala Caldirola en su registro.

Instagram @galadrielcaldirola

En la imagen, ella luce frente a un espejo una polera sin mangas y pantalón deportivo. Esta última prenda la bajó lo suficiente como para presumir el contraste entre su piel morena y la zona que suele cubrir la ropa interior, un par de tonos más clara. 

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Para lograr este resultado tan marcado, la actual polola de Luis Jiménez acude a un centro de belleza especializado en el uso de máquinas de rayos UVA en Santiago. 

 
 
 
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