24 nov. 2026 - 15:35 hrs.

Maura Rivera y Mark González celebraron el cumpleaños 15 de su hijo mayor, Mark Jr., a quien la influencer dedicó un emotivo video y un mensaje cargado de mucho afecto.

La exbailarina publicó un video en el que abraza profundamente al adolescente, mientras en el fondo se escucha la canción "The power of love" de Celine Dion.

Las imágenes dan cuenta de lo mucho que ha crecido el quinceañero, algo que resaltaron los internautas en sus comentarios.

Video de Maura Rivera y su hijo Mark

"Mi niño precioso ayer 22 de noviembre cumplió sus 15 años. ¿Cómo les explico el amor que siento por él? Fue mi primer hijo, me enseñó el camino de la maternidad cuando la veía tan lejana", inició Maura Rivera su mensaje.

Instagram @maurarivera27

"Se convirtió en mi gran amor, debilidad y fortaleza al mismo tiempo. Te amo, hijo, tu felicidad es la mía y lo sabes. Gracias por ser como eres", continuó.

"El abrazo más hermoso, dulce, genuino y lleno de amor, felices 15 años, mi vida", expresó finalmente en la publicación, a la que su marido reaccionó con un cariñoso elogio para su hijo mayor: "Hermoso".

"¡Felicidades! Está gigante, cómo pasa el tiempo"; "¡Qué grande está!"; "Felicitaciones. Qué heavy cuando ya son más grandes que tú"; "Qué grande tu niño y qué abrazo más hermoso", escribieron algunos seguidores.

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