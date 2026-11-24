24 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Esta noche se celebra la gala final del Miss Universo 2026 con Dominga López como portadora de la bandera nacional. Emilia Dides sabe muy bien lo que se siente desfilar sobre este escenario, pues hace dos años alcanzó a posicionarse en el top 12 del certamen.

Cuando faltan solo unas horas para la esperada coronación en Puerto Rico, la cantante le envió sus mejores deseos a la flamante Miss Universo Chile 2026.

Mensaje de Emilia Dides a Dominga López

Desde ayer Emilia Dides está expresando su entusiasmo por la participación de Dominga López en el prestigioso concurso de belleza.

La intérprete publicó una imagen de la candidata chilena en la pasarela de una de las competencias preliminares. "Mañana es la final y no doy más de emoción y ansiedad, jajaja", escribió sobre la postal.

Instagram @emiliadides

Seguidamente, la artista le expresó sus mejores deseos a López junto a una fotografía en la que ambas posan elegantemente vestidas de negro.

"¡Llegó el día! Domi, ya entregaste todo. Ahora solo queda disfrutar, brillar como sabes y demostrar de qué está hecha la mujer chilena. ¡Que el mundo entero sienta la fuerza de nuestro país! A darlo todo, reina", escribió sobre la postal.

El Miss Universo 2026 se transmitirá esta noche después de Meganoticias Prime por la señal de Mega.

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