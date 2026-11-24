24 nov. 2026 - 13:15 hrs.

Tras protagonizar un comentado beso en vivo junto al streamer ByKing, Trini Neira volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una romántica postal en sus redes sociales.

Este lunes la influencer celebró sus 24 años, justo un día después que su hermana menor, Pascuala Tellez, cumpliera 10. La hija mayor de Pamela Díaz compartió imágenes del doble festejo, donde no faltaron los gestos de amor.

Romántica postal de Trini Neira

Durante la jornada Trini Neira publicó en sus historias de Instagram los saludos que recibió por parte de su madre y de su hermano, Matteo Neira, además de mostrar las flores y golosinas que le obsequiaron en su día especial.

En uno de los videos se la ve soplar las velas de cumpleaños junto a Pascuala en un un restaurante, rodeada de su círculo más cercano.

Sin embargo, el registro que seguramente llamó más la atención fue una selfie en la que aparece sonriente con una copa en su mano, mientras recibe un cariñoso beso de quien sería su nuevo pololo.

Aunque Trini no se ha referido públicamente a esta nueva relación, días atrás apareció en una transmisión en vivo de Bernardo Joaquín Pérez Palacios, conocido en redes sociales como Byking.

Instagram @trini.neira

En los videos que se difunfieron de este encuentro se aprecia la complicidad y el coqueteo entre los jóvenes. Primero el streamer besó a Trini en la mejilla, luego fue ella quien tomó la iniciativa y lo besó en la boca.

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