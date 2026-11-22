22 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Maura Rivera compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo positivos que pueden ser, en algunos momentos, los elogios que recibe de mujeres desconocidas en redes sociales.

Esto lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde se la ve caminar en una terraza con vista nocturna a la ciudad, ataviada en un vestido azul de hombros descubiertos y con sandalias claras.

Las "amigas sin envidia" de Maura Rivera

En su registro, la bailarina expresó: "Qué vivan las chicas que te dan like sin conocerte", en referencia a las internautas que le entregan su respaldo en la plataforma. Posteriormente, escribió en la descripción: "Son las mejores".

Agregó que, para ella, este tipo de interacciones se sienten "como tener amigas por Internet, sin envidia".

Su publicación conectó con múltiples usuarias en Instagram, quienes le dejaron comentarios como: "¡Que vivan las amigas de internet que no tienen envidia!", "Lindaaaaa, tengo a la amiga más bella" y "Cómo no, si eres única, grande y nuestra".

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