Gianella Marengo sufre accidente doméstico durante su embarazo: "Sentí que me había quemado fuerte"

28 oct. 2026 - 12:40 hrs.

Gianella Marengo ya inició el tercer y último trimestre de su embarazo, sin embargo, todavía no se acostumbra a las dimensiones que ha alcanzado su guatita. Fue por esto que la presentadora sufrió una quemadura con la puerta del horno, precisamente en la zona del abdomen.

"Tengo mucha pena porque claro, me quemé la guata y yo la ando mostrando. Y obviamente no quiero que me queden marquitas y la piel está súper estirada", dijo en un video publicado en sus historias de Instagram.

La quemadura de Gianella Marengo

"No tengo conciencia de esta guatita (...) Lo que más ando haciendo es mostrando mi guata orgullosa y feliz, y miren ahora cómo quedó, yo no quiero que me quede una marca", agregó Gianella Marengo mientras enseñaba la herida.

En una siguiente grabación, agradeció los mensajes de solidaridad y consejos que recibió de sus fans, pues la hicieron sentir "regaloneada" y aliviada.

Instagram @giamarengo

"Tengo que estar unos días así hasta que haga una cicatriz. Todavía no parte el proceso de cicatrización. Entonces lo importante es mantener esa zona como cubierta para que no se raspe, para que no se pele con la ropa", comentó.

"Y después de un tiempo, unos días, cuando empiece realmente la cicatrización, voy a tener que empezar a poner cremita, cicatrizante y todas las que me han dado de recomendación", añadió.

¿Cómo fue el accidente?

"Me preguntaron cómo me quemé la guata. El horno está como a mi altura, entonces la puerta está mal y se cae hasta abajo, hasta muy abajo", explicó en un último video.

La comunicadora contó que se dobló para agarrar la puerta y fue entonces cuando se quemó. "Como no tengo la dimensión de esta guata, subí la puerta y chocó ahí hirviendo. Fue un segundo, un segundo, y sentí altiro que me había quemado fuerte", detalló.

"Cuesta acostumbrarse a todos los cambios. Nunca había pasado esto y me siento distinta. Pero lo acepto y me amo igual", escribió en su historia.

Instagram @giamarengo

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