Gianella Marengo responde a cuestionamientos sobre el padre de su bebé: "Solo quieren copuchentear"

23 oct. 2026 - 15:30 hrs.

Cuando Gianella Marengo anunció el pasado mes de julio que está esperando a su primer bebé, dejó claro que no revelaría la identidad del padre y además hizo una importante petición sobre su privacidad.

"Nunca he hablado públicamente de mi relación y espero que eso se siga respetando, porque creo que hay vínculos que merecen crecer en calma y resguardados", dijo en aquel momento.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales colmaron a la presentadora con preguntas invasivas sobre este tema.

Descargo de Gianella Marengo sobre su privacidad

Marengo expuso en una historia de Instagram algunos de los mensajes impertinentes que recibe en esa red social, como: "¿Quién es el padre de guagüín?"; "¿Serás madre soltera? Te admiro un montón"; "¿Dónde está el papá de tu bebé?"; "¿Estás esperando tu bebé solita?".

La comunicadora agregó un texto para repudiar estas conductas. "Hay algunas personas que me escriben: 'es que eres una persona pública, por qué no respondes', o 'qué pesada eres', entre otras cosas", dijo.

"La gente que me sigue hace años y entiende mi forma o mi 'nueva' forma, feliz que sigan siendo parte de esta comunidad. Pero viejas sapas y metiches que les importa cero mi vida, se nota que no me siguen, no saben nada de mí y solo quieren copuchentear, ¡chao!", expresó.

Vale recordar que el embarazo de Gianella es de alto riesgo. La comunicadora de 40 años presenta miomas, condición que fue mejorando luego de un inicio doloroso.

Instagram @giamarengo

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