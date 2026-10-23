Cultura en Mega: historias de mascotas, un clásico de los mercados y un refugio con más de 150 monos

23 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Este fin de semana, Mega dedica sus tardes a la emoción, cultura e identidad con los capítulos de estreno de Mi humano y yo, con el veterinario Sebastián Jiménez, y de la franja De paseo, con los espacios conducidos por Mariana Derderian y Otakin.

Las historias que nos conmoverán en Mi humano y yo comienzan con dos gatos y una promesa: En unas vacaciones en Brasil, Marta empezó a alimentar a Negri y Güiña, dos gatos callejeros que terminaron ganándose su cariño. La sorpresa vino de Felipe, su marido, quien tantas veces la había recriminado por darles comida a los gatos de la calle. Esta vez fue él quien propuso adoptarlos y traerlos a Chile, con una condición: Tenían que viajar juntos. Sebastián Jiménez acompaña el proceso de requisitos sanitarios, trámites y preparativos para que ambos crucen la frontera. ¿Logrará Marta cumplir su palabra?

También conoceremos a Rina, una bulldog francés de siete años, quien acompaña a niños de la Teletón en neurorrehabilitación infantil.

Lo nuevo en De Paseo

El domingo a partir de las 15 horas, Mariana Derderian presenta el segundo episodio de Nos falta feria en que la actriz y comunicadora sale a buscar los mejores mariscos de Santiago y recorre los pasillos del Mercado Central, sus locales y los secretos de quienes trabajan ahí.

Luego Otakin en picada recorre los tenedores libres de Santiago para responder dos preguntas: dónde se come más por menos y si de verdad vale la pena lo que se paga.

Cierra la jornada Orgullo nacional, con la historia de Elba Muñoz, una mujer que vive con más de 150 monos rescatados. Detrás de cada uno hay un caso de tráfico ilegal o maltrato. Mariana Derderian se adentra en este refugio para conocer el trabajo de quien decidió dedicarles su vida.

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