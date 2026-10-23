"Espero ahora estén orgullosos": Dominga López muestra cómo ha avanzado su pasarela para el Miss Universo

23 oct. 2026 - 14:30 hrs.

Dominga López está viviendo las últimas semanas antes de viajar hasta Puerto Rico para representar a Chile en una nueva edición de Miss Universo.

Precisamente, la nueva versión del certamen de belleza se llevará a cabo en el país caribeño y será Dominga, quien fue elegida como Miss Chile en un evento transmitido por Mega, quien tomará la banera de Chile y buscará dejarla en lo más alto de este concurso.

Es por esto que el trabajo en su pasarela, uno de los pasos más importantes del certamen, es algo que ha practicado bastante y dejó en evidencia el avance logrado.

Dominga López muestra su avance

A través de historias de Instagram publicó un video de la diferencia de pasarela que existe entre abril y octubre de este año.

"Trabajo duro y constancia. Demasiado feliz con mi evolución en pasarela; espero que les sirva de inspiración de que con esfuerzo todo es posible", dijo la Miss Chile.

En esa línea, aclaró que "en abril pensaba que jamás lograría estirar mis rodillas por mi hiperlaxitud, menos que podría hacer un giro completo con seguridad".

"Cuando gané mi certamen nacional, se me cuestionó mucho mi pasarela; espero que ahora estén orgullosos del trabajo que he hecho junto a mi gurú de la pasarela @leonardo.ballestero", cerró, añadiendo un emoji de corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dominga López (@domin6a)

Todo sobre Dominga López