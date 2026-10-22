Estos son todos los nominados de Mega en los premios Copihue de Oro 2026
Este jueves se dieron a conocer los nominados a los Premios Copihue de Oro 2026, donde varios actores, producciones y programas de Mega fueron elegidos.
Precisamente, estos galardones premian el entretenimiento y espectáculo nacional, fijando sus miradas en el presente año para destacar aquellos productos o personas que se elevaron por sobre el resto.
A continuación, te dejamos a los nominados de Mega en los Copihue de Oro para este año.Ir a la siguiente nota
Nominados de Mega para los Copihue de Oro
MEJOR ACTUACIÓN:
-Lorena Bosch por La Baronesa (Mega).
-Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega).
-Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega).
MEJOR TELESERIE:
-Me Caso, Pero Contigo (Mega).
MEJOR MATINAL:
MEJOR ANIMADOR:
MEJOR ANIMADORA:
MEJO NOTICIERO:
MEJOR PROGRAMA DE COMPETENCIAS:
MEJOR COMEDIANTE:
MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENCIÓN:
-Coliseo.
REY POP:
REINA POP:
ARISTA DEL AÑO
MEJOR PROGRAMA DE VIAJE Y CULTURA
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