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Nominados de Mega para los Copihue de Oro 2026. Mega

Estos son todos los nominados de Mega en los premios Copihue de Oro 2026

  • Por Matías Rivera

Este jueves se dieron a conocer los nominados a los Premios Copihue de Oro 2026, donde varios actores, producciones y programas de Mega fueron elegidos. 

Precisamente, estos galardones premian el entretenimiento y espectáculo nacional, fijando sus miradas en el presente año para destacar aquellos productos o personas que se elevaron por sobre el resto. 

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A continuación, te dejamos a los nominados de Mega en los Copihue de Oro para este año.

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Nominados de Mega para los Copihue de Oro 

MEJOR ACTUACIÓN:

-Lorena Bosch por La Baronesa (Mega).

-Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega).

-Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega).

MEJOR TELESERIE:

-Me Caso, Pero Contigo (Mega).

-Prohibida Obsesión (Mega).

-La Baronesa 

MEJOR MATINAL:

-Mucho Gusto.

MEJOR ANIMADOR: 

-José Antonio Neme

MEJOR ANIMADORA: 

-Karen Doggenweiler

Nominados Copihue de Oro 2026
Mega

MEJO NOTICIERO:

-Meganoticias.

MEJOR PROGRAMA DE COMPETENCIAS:

-Volverías Con Tu Ex? 2

-Dale Play.

MEJOR COMEDIANTE: 

-Paola Troncoso

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENCIÓN:

-Coliseo.

-Detrás del Muro

REY POP: 

-Jaime Leyton

-Luis Mateucci.

REINA POP:

-Ludmila Ksenofontova

ARISTA DEL AÑO

-María José Quintanilla.

MEJOR PROGRAMA DE VIAJE Y CULTURA 

-Viajando Ando.

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