Estos son todos los nominados de Mega en los premios Copihue de Oro 2026

22 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Este jueves se dieron a conocer los nominados a los Premios Copihue de Oro 2026, donde varios actores, producciones y programas de Mega fueron elegidos.

Precisamente, estos galardones premian el entretenimiento y espectáculo nacional, fijando sus miradas en el presente año para destacar aquellos productos o personas que se elevaron por sobre el resto.

A continuación, te dejamos a los nominados de Mega en los Copihue de Oro para este año.

Nominados de Mega para los Copihue de Oro

MEJOR ACTUACIÓN:

-Lorena Bosch por La Baronesa (Mega).

-Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega).

-Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega).

MEJOR TELESERIE:

-Me Caso, Pero Contigo (Mega).

-Prohibida Obsesión (Mega).

-La Baronesa

MEJOR MATINAL:

-Mucho Gusto.

MEJOR ANIMADOR:

-José Antonio Neme.

MEJOR ANIMADORA:

-Karen Doggenweiler.

Mega

MEJO NOTICIERO:

-Meganoticias.

MEJOR PROGRAMA DE COMPETENCIAS:

-Volverías Con Tu Ex? 2

-Dale Play.

MEJOR COMEDIANTE:

-Paola Troncoso.

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENCIÓN:

-Coliseo.

-Detrás del Muro.

REY POP:

-Jaime Leyton.

-Luis Mateucci.

REINA POP:

-Ludmila Ksenofontova.

ARISTA DEL AÑO

-María José Quintanilla.

MEJOR PROGRAMA DE VIAJE Y CULTURA

-Viajando Ando.

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