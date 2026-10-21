Américo rompe el silencio tras viralizarse foto suya durmiendo en pleno concierto de BTS

21 oct. 2026 - 17:40 hrs.

Américo volvió a estar en boca de las redes sociales luego que se viralizara una fotografía donde aparece durmiendo en el concierto de la banda K-pop, BTS.

Recordemos que el intérprete acudió al recital del viernes 16 de octubre en el Estadio Nacional acompañado por sus dos hijas.

En la imagen, el cantante se ve recostado, con lentes de sol y con la boca abierta en plena cancha VIP, postal que rápidamente invadió el feed de los usuarios.

Américo y la foto viral en concierto de BTS

Lejos de hacerle el quite a la comentada foto, Américo decidió hablar con Página 7 y confirmó que era él quien aparecía plácidamente durmiendo.

"Fue una jornada larga, fui bien preparado con mi mantita y mi cojín favorito", sostuvo.

En esa misma línea, el nacional contó que aprovechó el momento para descansar y disfrutar del espectáculo con sus hijas.

"Me di una siesta increíble… y luego cantamos y bailamos un montón con mis niñas. Lo pasamos increíble", agregó.

Américo se tomó la fotografía para la risa, asegurando que fue una de sus hijas, pero que no se relajen, porque "se vendrá mi revancha".

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