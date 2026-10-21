"Me tiene desanimada": Naya Fácil registró daños en el techo de su penthouse producto de una fuga de agua

21 oct. 2026 - 16:15 hrs.

Naya Fácil anunció en julio de este año la compra de un lujoso penthouse en la comuna de Las Condes, que en 2025 estaba a la venta por 44.000 UF. Sin embargo, la creadora de contenidos reveló recientemente que la propiedad tiene un grave problema de fugas.

Desde el baño de su casa, mostró la estructura del cielo parcialmente deteriorada producto de la acción del agua.

"Hay una filtración en mi departamento importante. Así está el techo de mi baño y miren cómo está cayendo el agua. No sé si logran ver cómo cae el agua ahí; esas gotas son amarillas y miren cómo está", señaló.

Instagram de @naya_facil

Precisamente debajo de la gotera comenzó a acumularse agua de color amarillento hasta formar una extensa poza en la cerámica. "Anoche no había nada de pozas y hoy nuevamente volvió y no sé qué hacer", manifestó.

En este sentido, Naya Fácil no tenía claro a qué atribuir el problema: si al reciente sistema frontal en la capital o a un fallo preexistente.

"Me tiene desanimada porque sí, son cosas que se reparan, pero no deberían pasar. No sé si estaba de antes, no sé si es por la lluvia que pasó y no es solo acá, sino en diversos puntos. Con mi hermana estamos viendo maestros", agregó, dispuesta a darle un pronto arreglo.

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