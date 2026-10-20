Coté López le dice adiós a uno de sus tatuajes y enseña el antes y después: "Así vamos"

20 oct. 2026 - 15:00 hrs.

A lo largo de los años, Coté López ha convertido su piel en un lienzo con diferentes tatuajes. Muchos de ellos tienen vistosos motivos florales, aunque también hay mensajes escritos.

De hecho, hace un par de años la influencer sustituyó una extensa inscripción que tenía en su antebrazo por un dibujo de rosas. Ahora decidió eliminar por completo otra de las figuras que adornan su cuerpo.

¿Qué tatuaje eliminó Coté López?

En las imágenes que Coté López comparte en sus redes sociales se aprecian especialmente tres llamativos tatuajes de flores.

Uno que abarca gran parte de su abdomen, el que se hizo para cubrir el texto cerca de su muñeca y otro en la parte interna del bíceps de ese mismo brazo.

Instagram @cotelopezm

Este último es el que la empresaria está borrando en un centro estético al que ha acudido varias veces con este propósito.

"Mi gente, estoy en borrado de tatuaje. Así vamos, ya está superclarito, esta es como la cuarta o quinta sesión", dijo en sus historias de Instagram.

En el video se la veía recostada en una camilla, mientras una especialista trabajaba la zona en cuestión con un dispositivo láser.

"Les voy a mostrar cómo estaba antes", agregó. Y en efecto, en un recuadro se aprecia el tatuaje todavía intacto. López no detalló los motivos por los que está haciendo el procedimiento.

Instagram @cotelopezm

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