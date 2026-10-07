Coté López vuelve a sufrir inundación en su casa por las lluvias: "Miren cómo está"

07 oct. 2026 - 17:30 hrs.

El paso del intenso sistema frontal no ha dejado a nadie indiferente. Desbordes de ríos, evacuaciones e inundaciones fueron algunas de las afectaciones que se registraron en sectores de Santiago.

Coté López no se salvó de los estragos de las fuertes precipitaciones. Al igual que en julio pasado, la casa de la empresaria se inundó durante la noche del martes.

Coté López sufre con las lluvias

María José utilizó sus historias de Instagram para mostrar el complicado momento que vivió al interior de su vivienda.

En el registro publicado, aparece caminando por su casa y en el piso se notaban los charcos de agua.

"Yo pensaba llegar a descansar, miren mi pieza. No, voy a tener que estar toda la noche", comentó mientras grababa.

Luego, agregó: "Yo pensé que ya me habían arreglado esta c… ¡Miren cómo está! Miren esto".

A diferencia del anterior episodio, la afectación fue en mucho menor medida.

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