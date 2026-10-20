"Fue todo mágico": La romántica ceremonia ancestral de Vanesa Borghi y su pololo Carlos Garcés en Rapa Nui

20 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Vanesa Borghi está más que feliz en el viaje familiar que emprendió a Rapa Nui con su prometido Carlos Garcés, sus hijos Alma y Teo y su suegro.

La presentadora argentina compartió en Instagram registros de su paseo por la isla, que han disfrutado a pesar del clima nublado. Además, aprovechó la ocasión para celebrar un significativo ritual previo a su matrimonio con el ingeniero.

Ceremonia ancestral de Vanesa Borghi en Rapa Nui

Vanesa Borghi y su pololo protagonizaron una ceremonia nupcial al aire libre, al estilo tradicional de Rapa Nui. En las imágenes que publicó en sus historias se ve a un oficiante dirigir el rito, ataviado con un traje autóctono con capa y un tocado de plumas.

Instagram @vanesaborghi

La modelo lució un diseño blanco de escote halter y delicadas flores en su cabello recogido, mientras Garcés vistió un blazer informal con zapatillas.

En las postales se ve a los hijos de la pareja también vestidos de blanco, así como un rito de purificación de las manos de los novios con agua y flores.

"Fue todo mágico, mejor de lo imaginado. Gracias, @experiencia.rapanui, estamos felices, amamos esta íntima ceremonia ancestral", expresó Borghi en uno de los registros.

Instagram @vanesaborghi

Vanesa y Carlos ya tienen apartada la fecha para su matrimonio civil y preparan junto a un wedding planner su boda por la iglesia para enero del año próximo.

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