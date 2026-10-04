Del gym a la estética urbana: Vanesa Borghi demuestra cómo darle estilo a un conjunto deportivo con elegancia

04 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Los outfits deportivos ya no se limitan únicamente al gimnasio, una realidad que Vanesa Borghi se encargó de confirmar recientemente a través de su cuenta de Instagram.

La modelo compartió una serie de fotografías donde demuestra con acierto cómo se puede elevar estas clases de prendas cómodas para transformarlas en una propuesta ideal para el día a día en la ciudad.

Eleva un look deportivo como Vanesa Borghi

En las imágenes publicadas, Vanesa Borghi luce un conjunto de entrenamiento integrado por un crop top, leggings de tiro alto y un polerón con capucha a juego, todo en un elegante y favorecedor color borgoña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vanesa Borghi (@vanesaborghi)

El verdadero giro hacia una estética urbana y sofisticada lo aporta un sobretodo gris claro de botones dorados, el cual lleva abierto para darle dinamismo y movimiento al atuendo.

Para completar esta impecable propuesta de estilo, Vanesa eligió unas clásicas zapatillas deportivas blancas y un bolso tipo tote bag también en una tonalidad de gris.

Todo sobre Vanesa Borghi