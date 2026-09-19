"No me imaginaba que era así": El desafío de Vanesa Borghi en los preprativos para su matrimonio

19 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Vanesa Borghi afirma que sus hijos Teo y Alma llegaron para iluminar su vida y que la familia que forman junto a su prometido Carlos Garcés es todo lo que un día soñó.

Así lo expresó al publicar una sesión de fotografías en las que posa feliz junto a sus niños y al ingeniero con el que se casará por la iglesia el próximo 8 de enero.

Complejo plan de matrimonio de Vanesa Borghi

En medio de otras publicaciones sobre un escape familiar que disfruta durante esta semana de Fiestas Patrias, Vanesa Borghi volvió a referirse al tema de su planificación matrimonial.

La presentadora argentina ya escogió uno de sus vestidos de novia y ha avanzado con los requisitos para el enlace religioso. Sin embargo, la lista de tareas para el esperado evento es más larga de lo que pensó.

"¡Tantos detalles para un matri! No me imaginaba que era así", escribió sobre una imagen de su computadora portátil durante una videollamada con su wedding planner, quien está haciendo el proceso más fácil para la influencer.

"¡La verdad tenemos que agradecerle a @alvarez.weddings porque está en todo! Incluso lo que aún no pensábamos, jaja", expresó Borghi.

Instagram @vanesaborghi

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