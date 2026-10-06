Coté López habla de la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola: "Llevaban días, no era algo importante"

06 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Coté López estuvo invitada en el programa "Hoy es hoy" de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, donde abordaron el tema de la infidelidad que cometió Luis Jiménez hacia Gala Caldirola con la empresaria.

López comentó que jamás había recibido tantos mensajes negativos en las redes hasta verse involucrada en este triángulo amoroso con su exmarido y la modelo española. "Mucho hate, pero es que nunca había visto un odio de esa magnitud, pero es que fue tan fuerte", declaró.

Coté López sobre infidelidades de Luis Jiménez

En un punto de la entrevista, Coté López hizo una aclaratoria sobre el momento en el que tuvo el affair con el "Mago" Jiménez.

Según su relato, este ocurrió cuando el exfutbolista apenas estaba empezando su relación con Caldirola y no parecía ser algo tan serio, pues estaba con otras mujeres.

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"Cuando pasó esta infidelidad, para que quede claro, llevaban días, no es que era algo importante. Yo no sabía si esto iba a... Luis, sabes que estaba con otra, con otra, con otra", afirmó.

Además, reiteró que decidió contarle a Gala lo sucedido cuando estaba molesta durante una discusión con Jiménez. "No pensé en ella. Pensé en la rabia que tenía con él", admitió.

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