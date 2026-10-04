Gala Caldirola descarta reconciliación con Luis Jiménez: "Es bueno actuar con empatía y no con picardía"

04 oct. 2026 - 13:01 hrs.

Gala Caldirola salió a desmentir los rumores sobre una supuesta reconciliación con Luis Jiménez, que durante los últimos días comenzaron a circular en redes sociales.

Una cuenta de Instagram difundió una publicación en la que aseguraba que a la española y al exfutbolista "los habrían visto juntos en una disco y estaría planeando viaje al Caribe".

Gala Caldirola desmiente acercamiento con Luis Jiménez

La publicación causó revuelo en redes sociales y llegó hasta la propia modelo e influencer, quien decidió responder directamente para aclarar la situación.

"Si lo que quieren es que lo desmienta…", comenzó escribiendo Gala Caldirola en el mensaje que dejó en la caja de comentarios.

"Es porque no tuvieron nunca en cuenta que detrás de algo que parece gracioso o entretenido, hay una persona que de verdad ha sentido mucho dolor", agregó.

En esa misma línea, señaló: "No sé, a veces es bueno actuar con empatía y no con picardía. Buenas noches, ¡ojalá estuviera planeando un viaje al Caribe y no en este proceso de sanar y soltar!".

"Sin duda, sería mucho más divertido", concluyó Caldirola, dejando en claro que actualmente se encuentra enfocada en su proceso personal y descartando los rumores que circulaban sobre un posible acercamiento con Jiménez.

Instagram @tcfmegazine.cl

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