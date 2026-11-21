21 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Cristián de la Fuente publicó un video en sus historias de Instagram para defenderse de una ola de críticas que recibió tras hacer una revelación durante una interacción con sus seguidores.

La dinámica consistía en republicar una lista de 20 experiencias y marcar aquellas que había vivido a sus 52 años. Sin embargo, una de sus respuestas generó reacciones adversas.

La aclaración de Cristián de la Fuente

"Ayer subí como un juego de esos en donde hay que marcar todas las cosas que uno ha hecho: si has volado en globo, si te has hecho un tatuaje, si has subido una montaña, si has acampado... Y salía si has donado sangre. Yo no he donado sangre", explicó inicialmente el actor nacional.

Instagram @iamdelafuente

El intérprete comentó que varios usuarios le reprocharon por nunca haber sido donante, con mensajes como "no lo puedo creer" o "te me caíste". Ante los cuestionamientos, decidió exponer sus motivos.

"Quiero contarle a toda esa gente que piensa que yo soy un 'terrible malvado' que tengo talasemia y no puedo donar sangre", reveló. "Me encantaría; de hecho, he hecho muchas cosas, fui bombero y me encanta ayudar, pero no puedo donar sangre", insistió.

Según el portal especializado MedlinePlus, la talasemia o anemia mediterránea es un trastorno sanguíneo hereditario que hace que el cuerpo produzca una forma anormal o una cantidad inadecuada de hemoglobina. Las personas con este diagnóstico suelen quedar excluidas como donantes.

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