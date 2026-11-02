"Ojalá que Angélica sea feliz": Cristián de la Fuente se sincera tras firmar el divorcio en "términos sanos"

02 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Cuatro años después de su separación, Cristián de la Fuente y Angélica Castro finalmente firmaron los papeles de su divorcio, y lo hicieron en paz y armonía. Así lo contó el actor en una entrevista donde además se sinceró sobre su futuro con Gabriela Bravo.

"Llega un momento en que las personas pueden ponerse de acuerdo, tomar el teléfono y decir: 'Terminemos esto de una vez'. Eso fue lo que pasó aquí. Terminamos en términos sanos y cordiales", declaró el actor a Las Últimas Noticias (LUN).

El divorcio de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

"Nosotros teníamos más o menos el acuerdo listo de palabra. Lamentablemente, cuando se metieron los abogados, la cosa se complicó", recordó Cristián de la Fuente sobre su divorcio.

El también piloto se preocupó cuando se filtraron detalles del proceso legal que afectaban a su hija en común con Castro, Laura.

"Cuando me di cuenta de que esto estaba saliendo en todas partes, que se estaban diciendo cosas que no eran (...), agarré el teléfono y llamé a Angélica. Ella me dijo: 'Qué bueno que me llamaste'", comentó. "Al final, el acuerdo al que llegamos fue prácticamente el mismo que teníamos al principio", afirmó.

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De la Fuente dijo sentirse tranquilo porque "terminó algo que llevaba mucho tiempo y que era complicado. Hoy cada uno puede rehacer su vida". Además, aseguró que le encantaría llegar a tener una amistad con su exesposa.

"Ojalá que Angélica sea feliz, que tenga una pareja que la quiera, la cuide y respete a Laura. Es lo que nos merecemos todos. Aquí no ha muerto nadie. Nos separamos y la vida sigue", complementó.

¿Cristián de la Fuente se volvería a casar?

Sobre su polola, el histrión dijo que ella le ha tenido mucha paciencia, pues desde que la conoció le dijo que se estaba divorciando. "Para ella tampoco ha sido fácil. Ha sido un apoyo súper importante", acotó.

Finalmente, el actor no descartó volver a contraer matrimonio. "Es algo que nunca había pensado y siempre dije que no, que no me iba a casar nunca más. Pero hoy digo: ¿por qué no? Estoy abierto a que la vida me siga sorprendiendo", expresó.

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