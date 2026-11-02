Con el rojo como protagonista: Raquel Argandoña adelanta la Navidad y muestra su elegante decoración

02 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Cada año los seguidores de Raquel Argandoña esperan que les enseñe su decoración de Navidad, un momento que se ha convertido en tradición para su comunidad.

La presentadora se adelantó y desde ya su departamento está ornamentado con una temática navideña tradicional, cálida y elegante. Y es que, según contó en un post de Instagram, está por viajar a la India, por lo que llegará justo para las fiestas.

La decoración de Navidad 2026 de Raquel Argandoña

"¡Ya llegó la Navidad a mi casa! Y este año elegimos el rojo como protagonista", escribió Argandoña junto a un video donde ofrece un vistazo desde la entrada de su casa, con un enorme lazo en la puerta, hasta el interior del living.

Instagram @argandona.raquel

El punto focal es su frondoso árbol con luces integradas, adornado con esferas rojas y ramilletes de bayas. En el área se visualizan guirnaldas de follaje verde, velas LED sobre bandejas espejadas, pinos en miniatura y un nacimiento.

"Como todos los años, quiero agradecer a mi querida amiga Evelyn de @siempreflores, quien me acompaña en todo este proceso: elegir, armar y decorar cada rincón de mi casa con su increíble estilo, dedicación y buen gusto", destacó la animadora.

"Espero que les haya gustado mi árbol de Navidad", dijo con entusiasmo al final de la secuencia. Aunque algunos internautas comentaron que no les gustó el diseño tanto como otros años, la mayoría elogió el resultado.

"Cada año más hermosa la decoración, muy buen gusto"; "Mi video favorito cada año, ya lo estaba extrañando"; "Querida Raquel, necesito el dato del adorno de la puerta, porque los que he visto están en el extranjero", escribieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raquel Argandon?a (@argandona.raquel)

Todo sobre Raquel Argandoña