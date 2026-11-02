Glamour y alta costura: El impecable look de Karen Doggenweiler para la noche de cierre de la Expo Quillota

02 nov. 2026 - 08:31 hrs.

Para bajar el telón de la Expo Quillota, Karen Doggenweiler apostó por el talento local y la alta costura nacional, coronando tres noches de éxito con una propuesta sofisticada y llena de distinción.

En la jornada de cierre, la conductora lució un exclusivo vestido de noche en tono negro, confeccionado por la destacada diseñadora chilena Makarena Montaner, con quien ha trabajado en emblemáticos escenarios del país como el Festival de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

El diseño destaca por sus detalles en pedrería dispuesta en intersecciones de vértices, logrando una estructura estilizada y un sutil juego de brillo bajo la iluminación del escenario, combinando la alta moda chilena con el glamour que caracteriza a los grandes eventos internacionales.

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El conjunto se resolvió con zapatos a tono y en el cabello lució una cola, lo que permitió llevar libremente los hombros y el collar de moissanita.

Jewelry & Styling: El sello personal de la colección Bloom

La propuesta de accesorios tuvo un carácter muy especial, al incluir piezas de Bloom, la colección diseñada por la propia Karen Doggenweiler en colaboración con la firma Mery Satt.

Para la noche del domingo, la comunicadora lució unos aros en plata con zafiros que aportaron un elegante contraste cromático, acompañados por un refinado collar de moissanita que dio el toque final de luz al escote.

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Con esta cuidada elección estética, Karen Doggenweiler cerró una exitosa participación en la Expo Quillota, reafirmando su compromiso con la moda nacional y conectando con el público a través del glamour, la cercanía y el estilo.

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