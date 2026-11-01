Potente llamado de Ignacia Michelson a sus colegas influencers: "Ganamos bien, es lo mínimo que podemos hacer"

01 nov. 2026 - 15:00 hrs.

Cuando Ignacia Michelson participó en el Miss Grand International 2026, desfiló en las pasarelas y eventos del certamen con elegantes vestidos, así como peinados y maquillajes impecables.

Según contó en esos días el asesor de imagen Nelson Beltrán, conocido como "El Colombiano", la influencer llevó consigo a Tailandia un maquillador y peluquero, al que le pagó todos los gastos.

"¿Sabes qué tiene ella? Que si alguien le hace las uñas, así le haga el canje o le haga la publicación, ella le paga porque encuentra que todos debemos ganar. Mira, en eso sí es impecable la mujer. Muy honesta, muy transparente", dijo.

Reflexión de Ignacia Michelson sobre los canjes

Esta semana, Ignacia de alguna manera confirmó lo dicho por Beltrán, en un video donde instó a los creadores de contenido a pagar estos servicios como es debido.

"Siento que no se valora el trabajo de los diseñadores, de los maquilladores. Como que siempre las influencers quieren hacer canje", comentó.

"Nosotras somos personas que ganamos dinero, entonces lo mínimo que tenemos que hacer es pagar el trabajo, porque el trabajo no se paga con una etiqueta, no se paga con experiencia, se paga con dinero", enfatizó.

Instagram: @lamichelson11

"Nosotras que igual hacemos plata, y yo soy una de las que hago plata, pero hay otras que ganan demasiado y pagan 30 lucas el maquillaje. 30 lucas. O sea, yo lo encuentro atroz", insistió

"Les quiero decir a todas esas chicas influencers que tanto muestran ropa, que aquí, que allá, paguen. Por los diseñadores, porque no se paga solo; es un trabajo que cuesta. A los que peinan, a los estilistas, a los fotógrafos", destacó.

"Ayuden a que todos ganemos, no cuesta nada, más nosotras que ganamos, y ganamos bien. Así que es lo mínimo que podemos hacer. Valoren el trabajo de las demás personas", culminó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LaMichelson11 (@lamichelson11)

Todo sobre Ignacia Michelson