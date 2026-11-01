Alanys Lagos reveló que tendrá sorpresa en su show de Expo Quillota 2026: "Esperamos que al público le guste"

01 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Llegamos a la cuarta y última noche de Expo Quillota 2026 y una de las artistas que se subirá al escenario será Alanys Lagos.

De manera exclusiva, la cantante de 21 años conversó con Meganoticias y contó algunos secretos de lo que será su presentación en el Estadio Lucio Fariña.

"Con la cumbia, con la ranchera, vamos a darlo todo el día de hoy. Estoy bastante nerviosa porque todo esto es para la televisión y va a haber un gran marco de público; me pone nerviosa, pero me dan ansias de salir al escenario para dar lo mejor de mí", expresó.

Meganoticias

Lo que se viene en el show de Alanys Lagos

Alanys hizo una especial invitación a todos los que quieran presenciar su show, ya sea presencialmente o por televisión.

Finalmente, la cantante confidenció que una persona muy especial cantará con ella: "Se viene mi hermanita Julieta, va a cantar conmigo el día de hoy. Esperamos que al público le guste".

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