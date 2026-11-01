Tercera jornada de Expo Quillota por Mega lideró la noche con Leo Rey, Microbio Caluga y Bayron Fire

01 nov. 2026 - 11:01 hrs.

Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez condujeron una noche de cumbia, humor y música urbana con Leo Rey, Microbio Caluga y Bayron Fire. Este domingo 1 de noviembre, el festival quillotano seguirá en el horario estelar del canal.

Expo Quillota lideró la franja del sábado. La transmisión, que se extendió entre las 22:00 y 00:59, marcó 403.785 personas promedio por minuto online. En esta franja, CHV tuvo 333.909, TVN 233.988 y Canal 13 367.889 personas promedio.

Expo Quillota protagonizó una exitosa jornada ante más de 22 mil personas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández durante la jornada del sábado 31 de octubre. El primero en subir al escenario fue Leo Rey, quien junto a sus músicos y ballet, puso a bailar a miles de fanáticos con su cumbia, haciendo un pequeño homenaje interpretando una nueva versión del clásico "Estrechez de Corazón".

Luego, el comediante Microbio Caluga presentó una diversa rutina, donde el humor circense se hizo presente en el escenario junto al comediante Bodoque, exfusión humor. El cierre quedó a manos de Bayron Fire, quien trajo sus hits de música urbana y merengue bomba que logró convertir el estadio en una masiva pista de baile en la noche de Halloween.

¿Quiénes estarán en la cuarta noche de Expo Quillota 2026?

Este domingo 1, la ultima jornada de Expo Quillota tendrá como protagonistas a Alanys Lagos, una de las voces destacadas de la ranchera romántica, para seguir con el dúo Melón y Melame, acompañados por Paty Cofré. La despedida estará a cargo de Los Charros de Lumaco.

Expo Quillota se transmitirá este domingo a partir de las 22 horas por Mega, el canal que une a los chilenos.

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