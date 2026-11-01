"Aprovecha mientras la bebé duerme": El divertido video de Wilma González haciendo "todo a la vez" en la ducha

01 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Días atrás, Wilma González confesó a sus seguidores cuán difícil ha sido su proceso tras dar a luz en junio a Martina, primera hija de su matrimonio con Nicolás Seguel. La entrenadora recordó que cuando nació su primogénito, Noah, recobró su figura muy rápido.

"Hoy, 15 años después, con mejores hábitos, más conocimientos, experiencia y una mayor red de apoyo, mi recuperación física está siendo más lenta", comentó. Ahora toca de nuevo el tema de la maternidad, esta vez con un toque de humor.

Lo que hace Wilma González cuando su bebé duerme

Wilma González compartió un video en Instagram para visibilizar lo complejo que resulta para las madres de bebés pequeños cumplir con sus actividades cada jornada.

En la jocosa secuencia, a la influencer española se la ve ducharse al mismo tiempo que trabaja en su computador portátil, come y entrena con unas mancuernas.

Instagram: @wilmagoznalezfit

"Aprovecha mientras la bebé duerme para hacer tus cosas. (Yo, intentando hacerlas todas a la vez)", escribió sobre las imágenes. "El cuerpo sigue recuperándose, pero el multitasking está en su máximo esplendor", expresó en la publicación, que generó las risas y también la empatía de los internautas.

"Increíble, ¡una mujer cuando es madre tiene que triplicarse y más!"; "Eres una crack, amiga"; "Eres mi ídola atómica", dijeron algunos de ellos.

Pero el mensaje más resaltante vino de su esposo, quien escribió: "Confirmo de testigo cercano a la situación representada por mi hermosa madre/esposa/partner/mujer/entrenadora/dj/etc".

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