Estos son los artistas que se presentan este sábado 31 de octubre en la Expo Quillota 2026

31 oct. 2026 - 11:17 hrs.

Tendremos una jornada llena de baile, humor y fiesta este sábado 31 de octubre en Expo Quillota 2026. Descubre acá quiénes son los artistas que se presentarán.

Las celebraciones en la comuna de la Región de Valparaíso comenzaron el pasado jueves 29 y ya hemos tenido la oportunidad de ver figuras como Claudio & Marcelo, Los Vásquez, Sinaka, Franco Simone, Esteban Düch y Rodrigo Tapari.

Recordemos que este evento cuenta con la animación de dos grandes periodistas: Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez.

¿Quiénes se presentan en Expo Quillota el sábado 31 de octubre?

La música y la comedia siguen en Expo Quillota 2026 y este sábado 31 de octubre los asistentes y televidentes de Mega gozarán con las cumbias de Leo Rey.

Por su parte, Microbogio Caluga hará reír a los presentes con una rutina llena de chistes relacionados con el circo chileno.

Finalmente, será el turno de Bayron Fire, quien interpretará éxitos como "Como ladrón", "Me tiran mala", "Si estás sola", entre otras.

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