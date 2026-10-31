¿Sin ideas para Halloween? Oriana Marzoli tiene dos propuestas de maquillaje terroríficas y fáciles de hacer
Cada año, en octubre, las redes sociales se llenan de tutoriales con posibles maquillajes para celebrar Halloween. En esta ocasión, Oriana Marzoli se sumó a este trend con dos propuestas.
Estas las compartió a través de un reel en su cuenta de Instagram y se caracterizan por ser fáciles de hacer y con pocos materiales.
Maquíllate en Halloween como Oriana Marzoli
El primer maquillaje que Oriana Marzoli presentó estuvo inspirado en las calabazas talladas. Para lograrlo, usó un lápiz negro para delinear sus ojos y hacer algunos detalles en la zona de la frente, las ojeras y la nariz.
Posteriormente, aplicó sombras en color naranja y negro para darles profundidad. El último paso fueron los labios, los cuales pintó de negro y alargó con el lápiz, con el fin de crear una sonrisa tétrica.
Su segunda propuesta fue un maquillaje de Frankenstein. Al inicio, se aplicó una base de pintura verde en todo el rostro con ayuda de una esponja y agregó contorno en zonas clave, como los pómulos.Ir a la siguiente nota
Oriana intensificó su mirada con un ahumado en negro y pintó sus labios del mismo color. Finalmente, dibujó las clásicas costuras y cicatrices en las mejillas, la frente y el cuello empleando una pintura negra.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de