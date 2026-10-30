¡Ya están disponibles! ¿Cómo ver todos los capítulos de La Mujer de la Mansión?

30 oct. 2026 - 15:40 hrs.

Este viernes 30 de octubre las cosas se van a poner espeluznantes en las plataformas digitales de Mega, y es que se estrena La Mujer de la Mansión, la nueva teleserie vertical de Mega.

Precisamente, esta nueva producción de Mega sigue a Javiera (Vivianne Dietz), una joven que se casa con Emiliano (Nicolás Oyarzún), un hombre atractivo y elegante que le propone vivir en la mansión familiar. Pero apenas cruza la puerta, Javiera descubre que en el salón principal cuelga el retrato de Eloísa (Gabriela Labra), la mujer de Emiliano. Un rostro que se parece demasiado al suyo.

Esta producción apunta a ser la primera de terror en este formato y, para tu suerte, podrás ver todos los capítulos a través de Mega GO.

¿Cómo acceder a todos los capítulos de La Mujer de la Mansión?

Este viernes 30 de octubre se estrenaron todos los capítulos de La Mujer de la Mansión y si quieres disfrutar de todo este contenido, puedes acceder a ellos pagando $2.490 en MegaGO.

La ficción contará con un destacado elenco nacional formado por Vivianne Dietz, Nicolás Oyarzún, Paola Volpato, Gabriela Labra y Adriana Stuven.

Todo sobre La Mujer de la Mansión